Санкт-Петербургский городской суд (СПГС) наложил арест на имущество экс-главы штаба оппозиционера Алексея Навального в этом городе - Ирины Фатьяновой. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в главном управлении (ГУ) МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дзержинский районный суд в апреле в полном объеме удовлетворил исковые требования ГУ МВД России. В мае был наложен арест на имущество Фатьяновой в качестве обеспечительной меры. СПГС 23 августа оставил апелляционные жалобы ответчицы без удовлетворения.

В ближайшее время юристы ГУ МВД России намерены с привлечением службы судебных приставов запустить процедуру "реализации имущества" в случае "неисполнения решения суда в добровольном порядке", цитирует сотрудников ведомства издание "Фонтанка".

В МВД объясняют данную меру необходимостью "компенсаций за работу полицейских" на митингах в январе 2021 года.

"Арестовывать у меня нечего"

Сама активистка уже прокомментировала заявления правоохранителей. "Арестовывать у меня нечего, так что лишиться никакой недвижимости я не могу. Полиции я ни копейки не собираюсь платить, собирать на погашение штрафа не буду. - подчеркнула она. - Удачи им в аресте несуществующей недвижимости". Соратница Навального подтвердила, что апелляция по ее делу была рассмотрена. "Нам отказали, что было предсказуемо. Идем обжаловать дальше", - добавила она.

Фатьянова "за организацию протестных акций" в Санкт-Петербурге 23 и 31 января 2021 года и "участие в них" была привлечена к административной ответственности по статье о нарушении установленного порядка организации митинга. В совокупности она провела 16 суток под административным арестом.

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу требовало от Фатьяновой "компенсации" в размере 3,9 млн рублей (65 тыс. евро). Фатьянова называла претензии полиции необоснованными.

Фатьянова покинула Россию

Многочисленные акции в защиту оппозиционного политика Алексея Навального прошли в РФ в начале 2021 года, тысячи человек были задержаны. В июне того же года Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального" "экстремистскими организациями". Некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ были ликвидированы, деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена.

В июле 2021 года Ирина Фатьянова не смогла баллотироваться на выборах 17-19 сентября от партии "Яблоко". В конце ноября того же года - после ареста экс-главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой по делу о создании "экстремистского" сообщества - она покинула Россию. По данным издания "Фонтанка", активистка эмигрировала в Грузию.