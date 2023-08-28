В Москве заочно арестовали литовских судей, которые вынесли приговор по делу о штурме телецентра в Вильнюсе в 1991 году

При этом большинство обвиняемых осудили заочно; физически на скамье подсудимых были всего двое человек — бывшие советские военнослужащие, граждане России Юрий Мель и Геннадий Иванов.

Приговор по «делу 13 января» Вильнюсский окружной суд вынес 27 марта 2019 года. Тогда суд признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности 67 человек, среди них бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов , бывший офицер группы спецназа КГБ «Альфа» Михаил Головатов и бывший командир Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик .

О возбуждении уголовного дела против троих судей Вильнюсского окружного суда — Айноры Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса — российский Следственный комитет отчитался спустя две недели после приговора по «делу 13 января», который они вынесли весной 2019 года. Вскоре заочно преследовать стали и литовских прокуроров, участвовавших в процессе.

Российские следователи обвиняют литовских судей в вынесении «заведомо неправосудного приговора» (часть 2 статьи 305 УК); такое обвинение предполагает лишение свободы. Всех троих ранее добавили в базу федерального розыска МВД.

Мель признал, что в 1991 году находился в одном из танков возле вильнюсского телецентра. Иванов, по версии обвинения, участвовал в захвате вильнюсского Дворца печати; в суде он отрицал вину.

Меля задержали в марте 2014 года, когда он приехал в Литву из Калининградской области. Его приговорили к семи годам лишения свободы, потом срок увеличили до 10. Мель вышел на свободу в марте 2023 года. Жившего в Вильнюсе Иванова приговорили к четырем годам лишения свободы.

С 11 по 13 января 1991 года в Вильнюсе проходили столкновения между сторонниками восстановления независимости Литвы и советскими военными. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники вошла в центр города, советские десантники и спецназ штурмовали вильнюсский телецентр. В результате погибли 14 человек, сотни были ранены.