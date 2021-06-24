В Москве зафиксирован максимальный показатель смертей от COVID-19 с начала пандемии

Суточный показатель смертей отпоследствий коронавирусной инфекции в Москве достиг максимального значения с начала пандемии. За минувшие сутки коронавирус в российской столице привел к смерти 92 человек, с начала пандемии скончались 21 778 москвичей, сообщил в четверг, 24 июня, федеральный оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19.

Кроме того, за истекшие 24 часа в российской столице выявили 8598 новых случаев инфекции, днем ранее их было 6534, а с начала распространения коронавируса официальный показатель зараженных достиг 1 315 841.

В Санкт-Петербурге число летальных исходов от COVID-19 второй день подряд выше, чем в Москве, в северной столице от последствий инфекции за сутки скончались 99 человек.

Максимальный суточный прирост инфицированных в РФ с января

Во всей России суточный прирост новых инфицированных составил 20 182 случая. Это - максимальный показатель с конца января. Число скончавшихся за минувшие сутки, по официальным данным, составило 568 пациентов.

В последние недели в России наблюдается значительный рост числа инфицированных коронавирусом, крупнейшими очагами при этом являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса составляет около 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.