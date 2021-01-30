Сотрудники полиции в субботу, 30 января задержали главного редактора интернет-издания "Медиазона" в Москве. Мужчина вышел гулять с сыном, в подъезде его ждали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском, сообщил сам Смирнов.
Смирнова отвезли в отделение полиции, к нему отправился адвокат. Позднее защитник сообщил, что главному редактору "Медиазоны" вменяют участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех транспорту.
"Медиазона" освещает события в среде судебных и правоохранительных органов России, ее пенитенциарной системе, а также случаи преследований россиян за их политические взгляды.
Задержание главного редактора "Медиазоны" произошло за сутки до объявленных сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального акций протеста против ареста политика. Навальный был задержан 17 января после возвращения в РФ из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. На следующий день оппозиционер был арестован. Его обвиняют в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше".
На акциях в поддержку Навального, состоявшихся 23 января в десятках городов России и мира, были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски. Московский областной суд 28 января оставил Навального под арестом в следственном изоляторе "Матросская тишина" до 15 февраля.
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