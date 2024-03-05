В Москве задержали троих возлагавших цветы в память о Навальном

Рано утром 5 марта полицейские пришли домой к Полине Ореховой. Ей вменяют статью о нарушении правил участия в массовом мероприятии у стены "Стены скорби" 17 февраля. Тогда к памятнику приносили (и продолжают нести) цветы в память о Навальном.

Сейчас Орехова находится в отделе полиции. По сведениям "ОВД-Инфо", у неё отобрали телефон и другие личные вещи, Орехову собираются задержать на 48 часов, связи с ней нет.

Сегодня на выходе из дома задержали и москвича Егора Комлева. Он рассказал "ОВД-Инфо", что его отвезли в отдел полиции и забрали паспорт. По словам Комлева, он возлагал цветы в память о Навальном 16 и 17 февраля и был на похоронах политика. Полицейские сказали Комлеву, что вычислили его по камерам наблюдения, передаёт "ОВД-Инфо".