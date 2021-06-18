В Москве выявили более девяти тысяч новых случаев коронавируса. Это рекорд

О девяти тысячах новых заболевших предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в России за последние сутки зафиксировали 17 тысяч 262 новых случая коронавируса — это самый большой показатель с февраля.

Накануне в Москве фиксировали 6195 новых случаев коронавируса, всего по России — 14057.

18 июня в Москве продлили введенные недавно ограничения (закрытие фудкортов, детских игровых зон и зоопарков), но с 21 июня отменили режим нерабочих дней, действовавший всю неделю.