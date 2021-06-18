В Москве выявили более девяти тысяч новых случаев коронавируса. Это рекорд

О девяти тысячах новых заболевших предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего в России за последние сутки зафиксировали 17 тысяч 262 новых случая коронавируса — это самый большой показатель с февраля.
Накануне в Москве фиксировали 6195 новых случаев коронавируса, всего по России — 14057.
18 июня в Москве продлили введенные недавно ограничения (закрытие фудкортов, детских игровых зон и зоопарков), но с 21 июня отменили режим нерабочих дней, действовавший всю неделю.
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