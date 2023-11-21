В Москве во время раскопок нашли 10 человеческих черепов

Работы проводились на коммуникациях частного нежилого здания на 1-м Сетуньском проезде. Во время раскопок на глубине 3,5 метров рабочие обнаружили 10 черепов, не менее 10 фрагментов черепов, а также десятки других человеческих костей. Пока неизвестно кому именно принадлежат останки. Прокуратура начала проверку, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Телеграм-канал "112" предполагает, что найденные на 1-м Сетуньском проезде человеческие кости могли находиться там со времен Второй мировой войны и им может быть более 20 лет. Тогда по данному адресу находился военный госпиталь и бомбоубежище.