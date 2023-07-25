В Москве скончался российский миллионер Антон Черепенников

Информацию о смерти бизнесмена подтвердил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, он выразил соболезнования близким Черепенникова. По словам министра, под руководством предпринимателя «ИКС холдинг» стал одной из крупнейших технологических компаний в стране. «Антон создавал спутники ШПД для низкой орбиты, разрабатывал базовые станции, строил уникальное по масштабам производство российских серверов, систем хранения данных и планшетов. Именно благодаря активной позиции Антона и успехам его компаний отрасль быстро росла. Его уход – это огромная потеря для всех нас», – говорится в заявлении Шадаева, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Черепенников родился в 1983 г. в Москве. Закончил Московский государственный строительный университет, после чего создал компанию «Основа Лаб». В 2015 г. предприниматель приобрел «Малвин Системс» и объединил компании в ГК «Цитадель». В тот же год, совместно с основателем киберспортивного клуба Natus Vincere Александром Кохановским, Черепенников создал киберспортивный холдинг ESforce на базе клуба Virtus.pro. В 2016 г. он основал группу IT-компаний «Форпост», а в марте 2018 г. – компанию ООО «Криптонит». Спустя девять месяцев Черепенников создал «ИКС холдинг», который объединил 23 ИТ-компании, в числе которых «Цитадель», системный интегратор «Форпост» и разработчик продуктов по ИБ «Криптонит».