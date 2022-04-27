Владимир Путин во время встречи заявил, что Россия настроена достигнуть соглашений с Украиной и не отказывается от дипломатического урегулирования ситуации, подчеркнув, что переговоры делегаций в Стамбуле были успешными.

"Нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Требования безопасности наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием как международно признанные границы Украины", — сказал Путин.

При этом, по словам российского президента, после переговоров в Стамбуле Москва столкнулась с "провокациями" – так Путин описал события в украинском городе Буча, где погибли несколько сотен человек.

Именно этот эпизод якобы стал "камнем преткновения" в переговорах друг стран. По словам Путина, сначала Украина готова была вынести вопросы Донбасса и Крыма "за скобки", но после Бучи отказалась обсуждать их, кроме как на прямых переговорах президентов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку усилиям Турции по организации переговоров, а также предложил создать контактную группу ООН-Россия-Украина по гуманитарным коридорам.

В частности – решить вопрос об эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские военные. Российский президент, согласно информации офиса генсека ООН, согласился привлечь Красный крест и ООН для эвакуации мирных граждан, которые также остаются на территории завода. При этом Владимир Путин подчеркнул, что боевые действия в Мариуполе закончились, более 1300 украинских военных сдались в плен, а ранее – при содействии России – из Мариуполя уже эвакуировали 140 тысяч мирных жителей.

Гутерриш назвал происходящее в Украине вторжением на её суверенную территорию, Путин описал действия российских военных как "вынужденную меру", добавив, что жители Донбасса оказались на восемь лет в блокаде из-за украинских властей.

Президент России также подчеркнул, что страна всегда поддерживала и будет поддерживать ООН, а также её устав, в котором говорится, что все участники международного общения равны между собой вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения.

Это первый визит в Россию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. 26 апреля, перед встречей с Владимиром Путиным, он также провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Из Москвы генсек ООН намерен отправиться в Киев. Маршрут поездки критиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что генеральному секретарю сперва следовало бы посетить Украину и посмотреть на разрушения, а уже затем ехать в Москву.