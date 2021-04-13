"Он был в Москве по работе, более суток с ним нет связи. На этом все", – сказал она. По словам Шибко, она собирается вылетать в Москву на поиски мужа.
В 1994 году Федута стал членом предвыборного штаба Александра Лукашенко. После победы последнего был начальником управления общественно-политической информации администрации президента Беларуси. Тогда он написал книгу "Лукашенко. Политическая биография".
В 2010 году перед президентскими выборами Федута работал в штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. 20 декабря его задержали в Минске, а в апреле 2011 года он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Международная амнистия признала Федуту узником совести.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Это изменит жизнь с коронавирусом: паспорт для трех групп общества (16)
Правительство Литвы ищет возможности вернуть к жизни...
По соображениям совести: ученый-полярник покинул Беларусь после волны репрессий и переехал в Клайпеду Какие условия для работы ученого в Клайпеде? (79)
С момента президентских выборов в Беларуси прошло...
В Литве встал вопрос вакцинации: молодым нельзя, пожилые отказываются, вакцина не используется (20)
С понедельника в Литве в очередной раз прививаться от...
Премьер-министр Литвы: если бы почувствовала отсутствие доверия, подняла бы вопрос дальнейшей работы (62)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Премьер Литвы: жителям, вероятно, потребуется третья прививка от коронавируса (21)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...