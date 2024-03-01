В Москве - похороны Алексея Навального

Sota: На Пушкинской площади - автозаки и полицейские

Сотрудники полиции и автозаки стянуты к Пушкинской площади в Москве, пишет Sota. На одной из центральных столичных площадей, которая неоднократно становилась местом протестных акций, установлены металлические ограждения.



"Агентство": На прощание с Навальным придут Надеждин и Дунцова

Российские политики Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, не допущенные к участию в выборах президента РФ, придут проститься с Алексеем Навальным, пишет интернет-издание "Агентство". "Достаточно сложно объяснить причины, по которым я считаю важным участвовать в прощании с Навальным, и не попасть под статью. Многие мои коллеги-депутаты и активисты были знакомы с Алексеем. Он - важный человек в истории российской политики", - отметила Дунцова. В свою очередь Надеждин посчитал этот шаг необходимым, поскольку знал оппозиционера и когда-то работал вместе с Навальным.