Похороны Алексея Навального в Москве

У храма в Марьино собрались сотни человек, пишет "ОВД-Инфо". Здание огорожено металлическими барьерами, люди выстроились вдоль них, поясняет "Медиазона". По словам ее корреспондента, полиция ведет себя спокойно и не препятствует журналистам. А в парке у Борисовского кладбища дежурит конная полиция, отмечает Sota.

В Москве на пути от станции метро "Марьино" до церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали", где будут отпевать Алексея Навального, выстроили коридор из металлических ограждений, пишет интернет-издание "Медиазона". У храма находятся полицейские автомобили и автозаки, уточняет корреспондент. По его словам, ограждения установлены и на Братеевском мосту, а силовики проверяют документы и личные вещи прохожих.