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В Москве проходят обыски у сотрудников правозащитной организации "Мемориал", ликвидированной в феврале 2022 года Верховным судом РФ и ставшей в том же году одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Силовики пришли, среди прочего, к председателю совета правозащитного центра Олегу Орлову, зампредседателю центра Никите Петрову, матери Александры Поливановой и председателю правления общества "Мемориал" Яну Рачинскому, сообщает во вторник, 21 марта, "Новая газета. Европа" со ссылкой на юриста "Мемориала" Арсения Левинсона.
В Москве проходят обыски у сотрудников "Мемориала"
© Reuters / Scanpix

В копии постановления указывается, что обыски проходят по делу о "реабилитации нацизма", возбужденному против организации в начале марта. "Как минимум к одному из сотрудников отказывались пустить адвоката", - сообщил юрист. Позже защитника пустили.

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Преследование "Мемориала"

Следственный отдел Следственного комитета (СК) России по Тверскому району Москвы 3 марта 2023 года возбудил в отношении нескольких сотрудников организации "Международный Мемориал" уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма". По версии следствия, "сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала <...>, а равно распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации". 16 марта прошли обыски у сотрудников "Мемориала" в Перми.

В начале февраля 2022 года Следственный комитет России начал в отношении "Международного Мемориала" проверку по статье о "реабилитации нацизма". Тогда основанием для нее послужила жалоба движения "Ветераны России", которое обвинило организацию в "фальсификации фактов преступлений нацистов". Согласно утверждениям заявителей, лица, включенные правозащитной организацией "Мемориал" в список жертв политических репрессий в СССР, в действительности сотрудничали с нацистами. Председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский в интервью DW в феврале 2022 года назвал обвинения в адрес организации абсурдными.

28 декабря 2021 года Верховный суд России по ходатайству Генеральной прокуратуры принял решение о ликвидации "Международного Мемориала". Организация нарушает закон об "иностранных агентах", "конституционный принцип равенства общественных объединений" и "тем самым посягает на основы конституционного правопорядка", утверждалось в постановлении. На следующий день Мосгорсуд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры по отношению к правозащитному центру "Мемориал".

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Deutsche Welle
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