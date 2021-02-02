Выступает Навальный: "Конечно, меня дома не было! Что я мог сделать еще?"

Навальный начал выступать на заседании Симоновского суда Москвы, который рассматривает требование ФСИН заменить ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - три с половиной года колонии затребовал ранее представитель службы на заседании суда, пишет BBC.

"Объясните пожалуйста суду и мне. Каким образом я мог лучше исполнить наложенные на меня обязательства. Напоминаю, я впал в кому, потом очнулся, потом был в реанимации, потом вышел из больницы, смог связался с адвокатами и отправил вам письменную бумагу о том, где я нахожусь, почему я там нахожусь и о том, что вы будете уведомлены о моем возвращении. У вас был адрес, у вас были все контактные телефоны. После чего я продолжил лечение, продолжил физиотерапию. Закончил его, купил билет на самолет и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще?!" - воскликнул Навальный.

"И почему вы здесь смотрите всем в лицо и говорите: мы пришли к нему домой, а его дома не было. Конечно, меня не было! Ведь я вам отправил бумагу о том, что я нахожусь на лечение в Германии. Что я мог сделать еще?" - продолжил он.

"Я отправил бумагу, что я нахожусь на лечении и живу по такому-то адресу. И у меня есть адвокат, у адвоката есть телефон. Дальше я проходил лечение, - напомнил Навальный. - Каким образом еще я мог бы уведомить вас лучше".

По словам Навального, лечение - это не только когда пациент лежит на койке, но и когда приходит в себя и когда начинает снова ходить.

Суд

Заседание перенесли из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ, говорится в сообщении Telegram-канала "Московские суды". Заседание проходит в апелляционном корпусе суда. В здание суда допущены только участники судебного заседания, а также представители СМИ на основании аккредитаций, направленных в адрес Симоновского суда — строго по одному представителю от СМИ, передает DW.

ФСИН требует назначить Навальному реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" вместо условного наказания в виде 3,5 лет лишения свободы, назначенного ранее. Генпрокуратура поддержала это требование.

Массовые задержания на протестах в России

23 января и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста против ареста Навального, задержанного 17 января сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления боевым веществом типа "Новичок".

В акциях 23 января, по данным оппозиции, приняли участие до 160 тысяч человек, были задержаны более 3000 участников. 31 января были задержаны свыше 5100 человек, в том числе 1600 — в Москве. Ранее Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.