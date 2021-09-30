В Москве полиция утром в четверг, 30 сентября, пришла с обыском в квартиру родителей основателя и шеф-редактора расследовательского издания The Insider Романа Доброхотова, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на мать журналиста, находившуюся в помещении. Через час после прихода полицейских мать Доброхотова перестала выходить на связь.
К родителям Доброхотова выехал адвокат от "ОВД-Инфо" Юлия Кузнецова. По ее словам, мероприятиями занимается Федеральная служба безопасности РФ. Кроме того, силовики пришли к самому журналисту.
The Insider предполагает, что обыски проводят и в самой квартире Доброхотова. Там сейчас находятся его жена и дети— ОВД-Инфо (@OvdInfo) September 30, 2021
Обыск связан с делом о "незаконном пересечении границы", сообщил позднее основатель The Insider. По словам журналиста, силовики изымают компьютеры и телефоны.
Обыски проходят по статье о «незаконном пересечении границы» снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) September 30, 2021
В июле в квартирах Доброхотова и его родителей уже проводился обыск. Он был связан с делом о клевете (ст. 128.1 УК), по которому журналист проходит в качестве свидетеля. В ходе следственных мероприятий полицейские изъяли несколько мобильных телефонов, ноутбук, планшеты и загранпаспорт.
"Дождь": на основателя The Insider Доброхотова открыто уголовное дело
В отношении основателя и шеф-редактора расследовательского издания The Insider Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело о "незаконном пересечении границы", он объявлен в розыск. Об этом адвокат правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Юлия Кузнецова сообщила телеканалу "Дождь" в четверг, 30 сентября.
Несколькими часами ранее полиция пришла с обыском в квартиру родителей журналиста. По словам Кузнецовой, мероприятиями занимается Федеральная служба безопасности РФ. Кроме того, силовики пришли к самому основателю The Insider.
Дело о клевете
По версии следствия, в микроблоге Романа Доброхотова в Twitter не позднее 12 ноября 2020 года "неустановленное лицо в неустановленном месте" опубликовало твит "с дезинформацией" о гибели малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году.
Дело было возбуждено по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа из-за твита, в котором Доброхотов заявил, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о крушении.
"Иностранный агент"
23 июля министерство юстиции РФ включило издание The Insider в список "СМИ-иностранных агентов". По мнению Доброхотова, это может быть связано с тем, что The Insider зарегистрирован в Латвии.
В 2020–2021 годах журналисты The Insider в соавторстве с другими расследователями написали серию статей о предполагаемых отравителях оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С пятницы - на работу только в масках, исключения пока коснутся лишь начальных классов (68)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал,...
Несмотря на критику, в Литве пробивает себе путь новая пенсионная реформа (11)
Несмотря на критику некоторых экономистов,...
"Delfi. Главное": ухудшение ситуации с ковидом в Литве и Латвии, ограничения и нагрузка на семейных врачей Перестрелка с белорусским КГБ - вопросов все больше (16)
Ковидная карта Литвы окрашивается в черный цвет,...
В Бирштонасе открылся Vytautas Ego SPA за 8 млн евро: принимает только взрослых (4)
С 30 сентября в Вильнюсе открылся комплекс Vytautas SPA , в...
Компенсацию за отопление в этом сезоне получит больше жителей (24)
В этом сезоне цены на отопление в Литве значительно...