aA
В Москве при странных обстоятельствах скончался директор конструкторского бюро, выпускающего зенитно-ракетные комплексы „Панцири“ и „Тунгуски“, сообщает телеграм-канал „Украина Online“.
Rusijos policija
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве в пятницу, 22 июля, при странных обстоятельствах скончался Дмитрий Коноплев, управляющий директор „Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова“. Предприятие создает оружие для сухопутных войск, авиации и ПВО РФ.

Смерть наступила во время процедуры с кислородной маской.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee

TOP новостей

Профессор рассказал, кто подвержен большему риску заражения COVID-19 этой осенью

В Литве вновь резко подскочила заболеваемость...

Нововведение для покупающих рецептурные лекарства: это может побудить выбирать препараты иначе

С середины этого месяца рецептурные препараты и...

Андрей Зубов: у нынешней российской политики нет будущего

"Когда люди в России очнутся от пропаганды, они...

Мужчина удивлен компенсацией цены на электроэнергию: желание уменьшить счет обернулось против него

Предусмотренная государством компенсация цены на...

Война в Украине вскрыла проблемы литовской медицины: министр указал, что планирует изменить

Война в Украине побудила литовцев не только помогать...