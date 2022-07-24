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В Москве при странных обстоятельствах скончался директор конструкторского бюро, выпускающего зенитно-ракетные комплексы „Панцири“ и „Тунгуски“, сообщает телеграм-канал „Украина Online“.
В Москве в пятницу, 22 июля, при странных обстоятельствах скончался Дмитрий Коноплев, управляющий директор „Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова“. Предприятие создает оружие для сухопутных войск, авиации и ПВО РФ.
Смерть наступила во время процедуры с кислородной маской.
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