В Москве полицейский напал на журналиста "Медиазоны"

Сотрудник полиции в среду, 30 июня, напал на корреспондента "Медиазоны" Никиту Сологуба, который пытался снять жесткое задержание неизвестного человека. Об этом сам Сологуб сообщил своему изданию. По его словам, силовик зажимал голову закованного в наручники задержанного между ног, а после того, как увидел, что Сологуб это снимает, схватил его за большой палец и потребовал удалить снимки, при этом пригрозив сломать корреспонденту руку.

Коллега полицейского пообещал журналисту "срезать его татуировку вместе с кожей". После того как Сологуб удалил фото и видео инцидента, его отпустили.

"Медиазону" могут признать иноагентом

Между тем издание "Медиазона" могут объявить в России иноагентом. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в июне направила в компетентные органы информацию о нарушении "Медиазоной" законодательства об иноагентах.

"Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер", - цитируется в заявлении слова главы комиссии, депутата Василия Пискарева.