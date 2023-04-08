На прощании побывал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и несколько депутатов Госдумы. От ЧВК к гробу кроме венка возложили именную кувалду.
Завершилось прощание под переделанную песню чеченского барда Тимура Муцураева "Они ушли". Автор воспевал чеченцев, павших в войне против российских войск. Многие произведения Муцураева признаны в РФ экстремистскими.
Гроб в землю опускали под звуки гимна и выстрелов в воздух почетного караула.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новоселы в одном садоводческом товариществе жалуются на соседей, которые держат кур
Кажется, что улица Келмиёс Соду 24-ои в вильнюсском...
Языковед о намерении проверять уровень владения литовским украинцев: это было бы поражением демократии (4)
Языковед, профессор Вильнюсского университета Лорета...
Министр обороны Украины: российское наступление терпит неудачу, мы наносим им колоссальный урон (2)
"Ползучее" наступление России на украинском фронте все...
В Каунасе во время ливня были затоплены улицы
В субботу вечером в Каунасе прошел весенний ливень,...
На каких дорогах в праздники возможны заторы? список
Приближается Пасха . На этот праздник многие жители...