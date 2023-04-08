На прощании побывал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и несколько депутатов Госдумы. От ЧВК к гробу кроме венка возложили именную кувалду.

Завершилось прощание под переделанную песню чеченского барда Тимура Муцураева "Они ушли". Автор воспевал чеченцев, павших в войне против российских войск. Многие произведения Муцураева признаны в РФ экстремистскими.

Гроб в землю опускали под звуки гимна и выстрелов в воздух почетного караула.