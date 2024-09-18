В Москве один человек погиб в результате стрельбы в офисе Wildberries

Один человек погиб в результате перестрелки в офисе маркетплейса Wildberries в бизнес-центре „Романов двор“ Москве в среду, 18 сентября. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС. РИА „Новости“ и „Интерфакс“ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают о трех пострадавших. Среди них - два сотрудника полиции.
Ранее в тот же день компания Wildberries сообщила агентству РБК, что в ее офис „была осуществлена попытка незаконного проникновения“. Ее пытался осуществить муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук с охраной. В своем Telegram-канале владелица компании назвала случившееся попыткой „рейдерского захвата“.
В свою очередь, представитель Бакальчука рассказал РБК, что бизнесмен „стал жертвой масштабной провокации“. По его словам, он прибыл в офис на переговоры по поводу финансирования строительства новых складов Wildberries. которое ведет его компания, но „был атакован службой охраны и неизвестными“ людьми, „которые спровоцировали вооруженный конфликт“.
Telegram-канал „Осторожно, новости“ опубликовал видео, на котором якобы запечатлено начало столкновения. На нем видно, как несколько мужчин пытаются войти в здание бизнес-центра, а, предположительно, охранники их туда не пускают. По данным СМИ, в результате инцидента были задержаны около 30 человек.
Споры о владении компанией Wildberries между Татьяной и Владиславом Бакальчуками
Между Владиславом и Татьяной Бакальчуками уже несколько месяцев происходит бракоразводный процесс. На его фоне Wildberries объединяется с рекламной компанией Russ „с целью создания цифровой торговой платформы“. Как пишет РБК, в результате объединения появилось юридическое лицо „РВБ“, 65% в котором принадлежит ООО „Вайлдберриз“, а 35% - ООО „Стинн“, принадлежащий Russ.
Владислав Бакальчук назвал объединение компаний рейдерским захватом и заявил, что его отстранили от управления бизнесом. В июле 2024-го он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и заявил, что в Wildberries происходит „откровенный и наглый рейдерский захват“. Кадыров же сказал, что Татьяну Бакальчук „рейдеры оградили от мужа и семерых детей“. „Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее“, - написал он в своем Telegram-канале и пообещал помочь Бакальчуку. По словам Татьяны Бакальчук, объединение Wildberries и Russ было запланировано заранее и согласовано с ее мужем Владиславом.
В свою очередь, издание Forbes еще в июне сообщало, что слияние двух компаний поддержал Владимир Путин и поручил курировать сделку бывшему министру экономического развития России Максиму Орешкину.