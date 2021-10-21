В Москве объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.
В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Высшие учебные заведения смогут работать только в дистанционном формате.
Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, закрытыми будут оставаться торговые центры, кинотеатры, зоопарки, спортзалы и салоны красоты. Рестораны смогут работать только на вынос или доставку.
Театры и музеи смогут принимать посетителей только по QR-кодам при условии заполняемости помещений не более 50%.
В Москве в четверг было зарегистрировано 7897 новых случаев заболевания коронавирусом, накануне их число составило 5847.
Ранее президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями и отметил, что они могут продляться по решению региональных властей.
Что будет после окончания локдауна
Собянин также объявил, что с 8 ноября в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей старше 60 лет. Разблокировать их они смогут после вакцинации. Тех, кто за последние шесть месяцев переболел коронавирусом, это ограничение не коснется.
Театры и музеи смогут продолжить работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.
Проведение мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек будет возможно также только с использованием QR-кодов.
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