В Москве утром в воскресенье, 9 мая, начался военный парад, посвященный 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что участие в параде на Красной площади примет более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, а также, если позволит погода, пролетят 76 военных самолетов.
Незадолго до начала мероприятия командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что дождливая погода не повлияет на авиационную составляющую парада в Москве.
Военные парады, не такие большие, как в Москве, запланированы и в других городах России, в аннексированном Крыму, а также на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Вечером из различных точек российской столицы будет дан праздничный артиллерийский салют.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве установлен один из самых агрессивных штаммов коронавируса - бразильский: более опасен для молодых людей (4)
В Литве выявлен случай бразильского штамма...
Посол в Москве: самая заинтересованная в том, чтобы в России была демократия, чтобы Россия развивалась экономически благополучно — это Литва (21)
Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики...
Коронавирус в Литве: 883 новых случая, 8 человек скончались (29)
В воскресенье Департамент статистики сообщил, что за...
Во время карантина в Литве увеличилось количество нуждающихся жителей (138)
В Вильнюсе стоят большие очереди малоимущих людей,...
Премьер-министр Литвы: люди бросают мусор, где попало по привычке, но все же поведение меняется (66)
8 мая в акции "Делаем 2021" (Darom 2021) принимала участие и...