В соревновании участвовали девять команд от разных похоронных агентств. Они состязались в скорости и качестве подготовки «покойных» к похоронам. В течение ограниченного времени представители агентств должны были одеть и накрасить манекены.

Помимо этого, на выставке провели конкурс на лучшего ведущего похорон.

Гости выставки также могли сфотографироваться в кресле-гробе, а также сфотографироваться с ростовой куклой в виде гроба.