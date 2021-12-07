В Москве мужчина отказался надевать маску и застрелил двоих человек

В результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, трое пострадали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Среди раненых - 10-летняя девочка, уточнили в МВД.

Стрелявшего задержали.

Мужчина с пистолетом зашел в МФЦ и открыл стрельбу, ранив охранника и оператора, рассказал ранее источник Интерфакса.

Собеседник агентства добавил, что задержанный - 45-летний москвич. По его словам, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.

"По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его. На что мужчина достал пистолет и начал стрелять", - рассказал источник Интерфакса.

Злоумышленника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции, уточнила представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), заявили в СКР.

Телеграм-канал 112 утверждает, что мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. После задержания его повезли на допрос.

"Задержанный ведет себе неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление. Возможно, он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ему предстоит наркологическая и психиатрическая экспертизы", - рассказал собеседник Интерфакса.

Ношение масок во время пандемии коронавируса не раз приводило к конфликтам в различных регионах России, в том числе с летальными исходами.