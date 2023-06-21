В Москве и Подмосковье упали три беспилотника

Москва и окрестности рано утром в среду, 21 июня, подверглись атаке беспилотников - в Новой Москве и Подмосковье с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты три БПЛА, сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также целый ряд Telegram-каналом.

Один дрон упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве, еще два беспилотных аппарата были сбиты в Подмосковье "в районе (дислокации) Таманской дивизии". О каких-либо повреждениях на земле не сообщается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника самолетного типа упали около 5.30 и 5.50 мск при подлете к складам одной из воинских частей. "Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале, приложив фото с мест происшествия.

Предыдущие атаки дронов на Москву