В Москве и Подмосковье сообщают об атаках БПЛА

По словам Собянина, в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.
Ранее об атаке дронов в Москве и Подмосковье сообщили российские Telegram-каналы и СМИ.
Атака БПЛА на Москву: есть попадания в жилые дома
По данным ТАСС и РИА "Новости", которые ссылаются на собеседников в экстренных службах РФ, беспилотники попали в два жилых дома: один - на Профсоюзной улице в Москве, другой - в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов, пишет РИА "Новости". На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей. Сотрудники силовых структур рассказали ТАСС и о возможных взрывах на Ленинском проспекте.
По информации Telegram-канала 112, как минимум три дома были атакованы БПЛА в столице. Несколько беспилотников были замечены в подмосковных Одинцово и Красногорске, они были сбиты на подлете к столице. Telegram-канал также Baza передает, что в Московской области сбили более 10 БПЛА, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько беспилотников. "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников", - написал в Telegram-канале Воробьев, призвав жителей сохранять спокойствие.
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