В Москве и Подмосковье работников сферы услуг обязали привиться от ковида

В Москве и Московской области представители определенных профессий должны будут пройти обязательную вакцинацию от СOVID-19. Это следует из постановлений главных санитарных врачей столицы Елены Андреевой и Подмосковья Ольги Микаиловны, о которых СМИ стало известно в среду, 16 июня. Согласно им, привиться должны работающие в таких сферах, как торговля, общественное питание, обслуживание клиентов финансовых организаций и почты, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, такси, фитнесс-клубы и бассейны.

Статьи по теме: Ученые объяснили третью волную коронавируса в Россию индийским штаммом

Под обязательную вакцинацию подпадают также сотрудники организаций транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, а также работающие в сфере культуры и досуга. В перечень включены и государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти города и подведомственных организаций.

Первая прививка должны быть сделана до 15 июля, а вторая - до 15 августа. При этом привиться должны не менее 60% от общей численности работников каждой организации.

Собянин: "Мы уже на уровне прошлогодних пиков"

Эпидемиологическая ситуация в столице "расценивается как неблагополучная" и ухудшается, при этом "чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%", отмечает главный санитарный врач Москвы. Она также указывает, что 73% заболевших приходится на работающее население.

В Москве прививку от коронавируса получили 1,8 млн человек, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он указал, что "ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически", и "по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков". За последние сутки в столице зафиксировано 5782 случая заболеванияCOVID-19. Всего в городе с начала пандемии коронавирусом заразились 1 253 894 человека. В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям начала января, затем - конца 2020 года.