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В Москве и Санкт-Петербурге по состоянию на 28 июня зафиксировано наибольшее число смертей от коронавирусной инфекции с начала пандемии. Об этом сообщает оперштаб.
В Москве и Петербурге зафиксировано наибольшее число смертей от Covid-19 с начала пандемии
© AFP / Scanpix

Так, в столице за последние 24 часа скончались 124 человека. В общей сложности в городе жертвами инфекции стали 22 210 человек, или 1,65% заболевших.

За сутки в столице выявили 7 246 случаев заражения против 6 723 днем ранее. Всего в Москве с начала пандемии зарегистрировано 1 346 183 случая коронавируса. При этом вылечился в городе 1 148 291 пациент, из них 4 433 — за минувшие сутки.

При этом в Московской области зарегистрировано рекордное число заболевших с начала пандемии — 2 722. Днем ранее в регионе выявили 2 608 случаев. Всего в Подмосковье заболели 309 125 человек.

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В северной столице за последние 24 часа от коронавируса скончались 110 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшую неделю в городе были установлены рекордные показатели по коронавирусу.

При этом по всей России выявлено 21 650 случаев коронавируса за последние 24 часа.

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Gazeta.ru

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