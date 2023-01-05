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В Москве госпитализирован режиссёр Никита Михалков. По данным издания "База", он попал в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом, и его состояние оценивается как тяжёлое.
Nikita Michalkovas
Nikita Michalkovas
© RIA / Scanpix

В свою очередь "Интерфакс" сообщает, что Михалков госпитализирован с гриппом. О состоянии больного в новости агентства ничего не сказано.

Михалков, которому в октябре прошлого года исполнилось 77 лет, известен ультраконсервативными и монархическими взглядами. Он скептически относится к существованию коронавируса, и особенно - к вакцинации от болезни. В одном из выпусков телевизионной программы "Бесогон", в которой режиссёр выступает и в качестве автора, и в качестве ведущего, он утверждал, что под видом прививки от ковида осуществляется проект миллиардера Билла Гейтса по чипированию людей ради сокращения численности населения планеты Земля, которое потребляет слишком много ресурсов. Тот выпуск был снят с эфира.

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В прошедшее воскресенье, 1 января, государственный телеканал "Россия 24", начиная с двух часов ночи и в течение почти суток, показывал в своём эфире программу "Бесогон". Почему именно этот проект был выбран в качестве новогоднего, не уточнялось.

Михалков один из самых влиятельных людей в российском кинематографе. Он президент Московского международного кинофестиваля и председатель Союза кинематографистов России. Он лауреат премии "Оскар", Гран-при Каннского кинофестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

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Радио Свобода
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