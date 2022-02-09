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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники, а также собеседник РБК в партии. По данным телеграм-канала Mash, причиной госпитализации Жириновского стал коронавирус и двухсторонняя пневмония.
Vladimiras Žirinovskis
Vladimiras Žirinovskis
© Itar-Tass / Scanpix

Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, отметил источник ТАСС в политических кругах.

У Жириновского выявили поражение 50-75% легких, утверждает Mash. Источник Znak.com подтвердил, что Жириновский находится «в тяжелом состоянии».

В управделами президента России, в управлении которого находится ЦКБ, отказались от комментариев.

Источник Ura.ru отметил, что Жириновский мог заразиться коронавирусом, учитывая, что в последнее время политик перестал появляться на публике.

При этом в пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

В декабре Жириновский рассказал о повторной ревакцинации от коронавируса. По словам политика, с сентября 2020 года он получил семь доз вакцины против COVID-19.

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