Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, отметил источник ТАСС в политических кругах.
У Жириновского выявили поражение 50-75% легких, утверждает Mash. Источник Znak.com подтвердил, что Жириновский находится «в тяжелом состоянии».
В управделами президента России, в управлении которого находится ЦКБ, отказались от комментариев.
Источник Ura.ru отметил, что Жириновский мог заразиться коронавирусом, учитывая, что в последнее время политик перестал появляться на публике.
При этом в пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».
В декабре Жириновский рассказал о повторной ревакцинации от коронавируса. По словам политика, с сентября 2020 года он получил семь доз вакцины против COVID-19.
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