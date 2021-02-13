В МИД РФ дали объяснение отъезду дипломатов из Великобритании

Отъезд из Великобритании ряда российских дипломатов с семьями имел место в рамках "ротации дипломатического состава". Такое объяснение в субботу, 13 февраля, предоставил в Telegram МИД РФ.

Заявление последовало в связи с постом живущего в Лондоне российского политэмигранта, лидера общественного движения “Говорите громче!” Андрея Сидельникова.

Тот 12 февраля оставил в Telegram запись: "Сегодня 10 семей сотрудников российского посольства, вместе с ними естественно, были эвакуированы в Россию. До истечения контракта". "По поступившей мне информации, это связано с предстоящими санкциями Великобритании", - написал он. Официально Лондон пока не анонсировал новые ограничительные меры.

В российском внешнеполитическом ведомстве в свою очередь объясняют массовость отъезда действующей практикой "комплексных визовых разменов".

Москва расширила число граждан Великобритании, которым закрыт въезд

В конце декабря 2020 года Москва расширила число "граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию" РФ, увязав это решение с введением Лондоном в октябре санкций в отношении шести представителей российских властей - после отравления оппозиционера Алексея Навального. Как сообщили в МИД РФ, о принятом решении уведомили посла Великобритании в России Дебору Броннерт, вызвав ее в министерство.

Санкции Лондона и Брюсселя

Великобритания и Совет ЕС 15 октября 2020 года одобрили ограничительные меры в отношении шести российских физических и одного юридического лица. Штрафные меры были введены в отношении первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Кроме того, в перечень попали начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщалось в документе, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза. В отношении фигурантов вводились визовые запреты, их имущество в ЕС и Соединенном Королевстве подлежало замораживанию.

Под санкции также подпал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, по мнению ряда экспертов, проходила разработка боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", использованного при покушении на жизнь Навального.