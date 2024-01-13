В Липецке остались без отопления более 40 многоэтажных домов

Из-за аварии на теплотрассе в Липецке в субботу, 13 января, более 40 многоквартирных домов остались без отопления. Между тем температура воздуха в городе - минус 22 градуса по Цельсию.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что утром 13 января на линии теплоснабжения произошло два прорыва. На месте работают аварийные службы. "Ориентировочный срок отключения до 14 часов дня. Ситуацию держу на контроле. Понимаю, какая погода на улице", - написала Уваркина в Телеграме.

По прогнозу синоптиков, в течение дня температура воздуха опустится до минус 24 градусов по Цельсию, а ночью ожидается тридцатиградусный мороз.

Жители российских регионов замерзают

С начала 2024 года почти в 20 российских регионах произошли аварии на системах теплоснабжения. Самой крупной стала авария в городе Подольске Московской области, где жители 174 многоквартирных домов больше недели оставались без отопления. По факту аварии было возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых отправлены в СИЗО.