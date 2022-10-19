Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ввел с 20 октября военное положение на аннексированных территориях — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Путин распорядился ввести в этих регионах режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, а в восьми приграничных регионах — средний уровень реагирования.