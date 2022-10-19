aA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что границы России не планируют закрывать после введения военного положения на аннексированных территориях Украины.
Dmitrijus Peskovas
Dmitrijus Peskovas
© Reuters / Scanpix

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ввел с 20 октября военное положение на аннексированных территориях — в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Путин распорядился ввести в этих регионах режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности, а в восьми приграничных регионах — средний уровень реагирования.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

"Театр с аннексией": реакции на решение Путина

"Крым, Херсон , Запорожье , Донецк и Луганск - это...

TOP новостей

Новый "президентский" рейтинг: если убрать одну фамилию, получается новый расклад

Если бы президентские выборы в Литве проходили в...

Андрюс Дарела: люди по-настоящему проявились именно после 24 февраля 2022 года

Литовский актер и режиссер Вильнюсского старого тетра...

В Литве принимают новый закон, введут плату за одноразовые тонкие пакеты

Парламентский комитет по охране окружающей среды...

Эфир Delfi: родители на войне, дочь — волонтер, священник — в армии

Нелегкий, но разговор с надеждой получился у нашей...

Путин объявил о введении военного положения в аннексированных регионах Украины

Российский президент Владимир Путин на заседании...