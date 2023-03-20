В Москве "внимательно ознакомились" с "мирным планом" Пекина по Украине и готовы к его обсуждению, указал Путин в ходе заявлений для прессы перед началом дискуссий за закрытыми дверями.
"Мы всегда открыты для переговорного процесса", - заверил российский лидер, добавив, что Китай исходит из неделимой безопасности для всех стран. Глава российского государства указал, что в ходе встречи будут обсуждаться также вопросы экономического характера, они будут затронуты, в частности, 21 марта - во время продолжения визита. Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии, "мы даже немножко вам завидуем", добавил президент России.
Владимир Путин особо обратил внимание на "неформальную обстановку" в рамках переговоров.
Си - о выборах президента России в 2024 году
Си Цзиньпин, выступая с ответным словом, назвал Путина "добрым другом". "Между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", - прозвучали слова председателя КНР в переводе с китайского. Китайский политик также отметил, что знает о выборах президента России в 2024 году и выразил уверенность, что российский народ поддержит Путина.
"Мне очень приятно по вашему приглашению еще раз посетить Россию с государственным визитом, тем более, - сразу после моего очередного переизбрания председателем КНР. И в качестве первой страны для визита я выбрал Россию", - констатировал Си.
После вступительных слов начались переговоры двух лидеров в формате один на один, затем общение продолжится за ужином.
Первая зарубежная поездка руководителя Китая после переизбрания
Си в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах. Первая зарубежная поездка руководителя Китая после переизбрания продлится по 22 марта.
Кортеж Си у входа в президентскую резиденцию встречал руководитель Службы коменданта Московского Кремля Сергей Удовенко.
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