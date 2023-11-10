В Кремле объявили, что Владимир Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону

Путина во время посещения штаба сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

«Верховного главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как отмечает телеграм-канал кремлевского пула агентства РИА Новости, «Шойгу с ходу предложил президенту „машинку показать“, то есть мотовездеход».

Речь шла о багги Desertcross 1000-3 китайского брэнда Aodes. Судя по описанию мотовездехода на сайте компании, его предлагается использовать в основном в сельском хозяйстве.

Согласно информационному стенду, находившемуся рядом с машиной во время визита Путина, она среди прочего предназначена для перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях. Сейчас в войсках 537 единиц Desertcross 1000-3 базовой комплектации, закупается еще около 1,5 тыс. с дополнениями, сообщалось в описании.