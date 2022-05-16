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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил журналистам, чем вызвана сдержанная позиция России по поводу вступления в НАТО Финляндии и Швеции — по сравнению с реакцией на аналогичное стремление Украины. Внеблоковый статус Украины — одно из главных требований Москвы на мирных переговорах с Киевом.
D. Peskovas
D. Peskovas
© Reuters / Scanpix

"Вы упомянули Украину, но у нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", — заявил Песков.

В январе Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы.

Президент России Владимир Путин также критиковал принцип "открытых дверей" НАТО: "Вот говорят — политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде".

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bbcrussian.com
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