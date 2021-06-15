"Мы не согласны. Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала. Мы просто посчитали далее невозможным взаимодействие после того, как канал перестал быть в нашем понимании средством массовой информации, когда он не освещал незаконные акции, а когда он призывал к незаконным акциям де-факто", - заявил Песков, отвечая на вопрос Би-би-си.

"Это абсолютно не вяжется с журналистским ремеслом с нашей точки зрения. Не наша прерогатива заниматься какой-то регуляторикой, но мы можем принять решение о приостановке взаимодействия, что мы и сделали", - добавил он.

"Я хочу подчеркнуть, мы приняли это решение не в связи с освещением протестов. Протесты освещали все СМИ. И СМИ в конце концов выполняют свою задачу, освещая те или иные события. Мы приняли это решение в связи с тем, что, к нашему сожалению, канал не освещал - он призывал, он выступал в роли организатора незаконных акций. Вот это очень важный нюанс", - заявил Песков.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в разговоре с Би-би-си отверг эти обвинения.

"Телеканал "Дождь" в полном соответствии с российским законодательством освещал те события, которые происходили в Москве и других городах", - заявил он.

О том, что "Дождь" исключили из кремлевского пула, 13 июня сообщила "Медуза" (издание признано иностранным агентом). Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко подтвердил эту информацию.

Песков в разговоре с РИА Новости 13 июня объяснил, что "Дождь" исключили из пула из-за "поддержки незаконных акций".

"Да. Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям", - сказал он.

По данным источников "Медузы", решение об исключении "Дождя" из пула связано с тем, что канал подробно освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии и последующие акции в его поддержку.