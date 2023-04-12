Как сообщают российские СМИ, Песков заявил о необходимости "понять достоверность ролика".

"Безусловно, это ужасные кадры, сначала надо проверить достоверность. Это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого", - заявил он.

Напомним, что вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Человек был еще жив, когда один из россиян начал его казнить.

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Зверское убийство прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность". Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обезглавливание россиянами украинского военнопленного, подчеркнув, что миру невозможно игнорировать то, как легко эти звери убивают.