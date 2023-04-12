Как сообщают российские СМИ, Песков заявил о необходимости "понять достоверность ролика".
"Безусловно, это ужасные кадры, сначала надо проверить достоверность. Это может стать поводом для проверки, где это было, со стороны кого", - заявил он.
Напомним, что вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Человек был еще жив, когда один из россиян начал его казнить.
Зверское убийство прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность". Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обезглавливание россиянами украинского военнопленного, подчеркнув, что миру невозможно игнорировать то, как легко эти звери убивают.
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