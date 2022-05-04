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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "чушью и неправдой" информацию об объявлении мобилизации 9 мая.
D. Peskovas
D. Peskovas
© AFP / Scanpix

Отвечая на вопрос журналистов, какова вероятность того, что Владимир Путин объявит войну Украине 9 мая, Песков сказал: "Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь".

Ранее СМИ сообщали, что Путин может официально объявить войну Украине 9 мая. CNN отмечал, что официальное объявление войны позволит усилить общественную поддержку боевых действий в Украине, а также даст российским властям возможность объявить мобилизацию, в которой Россия очень нуждается.

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