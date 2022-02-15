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Заседание Лефортовского суда Москвы было решено провести на выезде. На этот раз оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду.
В колонии в Покрове проходит суд по новому делу Навального
© AFP / Scanpix

Лефортовский суд Москвы во вторник, 15 февраля, начал рассматривать по существу новое уголовное дело, возбужденное против российского оппозиционного политика Алексея Навального. Предварительное заседание суда проходит в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, где Навальный в настоящее время отбывает наказание по делу "Ив Роше".

На этот раз оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального. О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство.

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Жену Навального пустили на заседание суда

К колонии №2 приехала жена Алексея Навального Юлия. Как передает корреспондент интернет-издания Meduza.io, ее пустили на заседание суда, чего Юлия Навальная потребовала днем ранее, напомнив, что оно официально объявлено открытым. "Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете", - написала Навальная на своей странице Instagram.

Она сообщила также, что 16 февраля у нее должно состояться длительное свидание с мужем, которое разрешено заключенным всего четыре раза в год. По мнению Юлии Навальной, суд назначили на 15 февраля умышленно, чтобы оппозиционер не мог увидеться с семьей. "Это беззаконное и бессовестное судилище, и то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что мой муж - честный человек. А держат его в тюрьме, потому что он эту власть не боится", - заявила супруга политика.

До 15 лет лишения свободы

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В рамках нового судебного разбирательства Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.

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