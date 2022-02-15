В колонии в Покрове проходит суд по новому делу Навального

Лефортовский суд Москвы во вторник, 15 февраля, начал рассматривать по существу новое уголовное дело, возбужденное против российского оппозиционного политика Алексея Навального. Предварительное заседание суда проходит в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, где Навальный в настоящее время отбывает наказание по делу "Ив Роше".
На этот раз оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального. О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство.
Жену Навального пустили на заседание суда
К колонии №2 приехала жена Алексея Навального Юлия. Как передает корреспондент интернет-издания Meduza.io, ее пустили на заседание суда, чего Юлия Навальная потребовала днем ранее, напомнив, что оно официально объявлено открытым. "Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете", - написала Навальная на своей странице Instagram.
Она сообщила также, что 16 февраля у нее должно состояться длительное свидание с мужем, которое разрешено заключенным всего четыре раза в год. По мнению Юлии Навальной, суд назначили на 15 февраля умышленно, чтобы оппозиционер не мог увидеться с семьей. "Это беззаконное и бессовестное судилище, и то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что мой муж - честный человек. А держат его в тюрьме, потому что он эту власть не боится", - заявила супруга политика.
До 15 лет лишения свободы
Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. В рамках нового судебного разбирательства Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.
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