Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что медсанчасть также находится на территории колонии и представляет собой помещение, в котором находится один фельдшер, который и оказывает всю медицинскую помощь. О том, будет ли приглашен сторонний врач, адвокату пока не известно.
Михайлова отмечает, что Навального довели до такого состояния — не лечили его от проблем со спиной, в результате чего отдельные участки обеих его ног начали терять чувствительность. При этом в колонию без медицинских масок допустили корреспондентов Russia Today, которые общались с Навальным после того, как он отбывал в колонии двухнедельный карантин. Тогда как адвокатам сотрудники колонии всегда сообщали, что, если они снимут СИЗ во время встречи с подзащитным, она будет тут же прекращена.
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