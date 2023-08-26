В Кемерово вспыхнул сильный пожар на складе пиротехники

В Кемерово в субботу, 26 августа, произошел пожар на складе пиротехники, передает МЧС России в Telegram. Возгорание удалось локализовать на площади 750 квадратных метров, указано в посте. К тушению было привлечено 30 человек и 11 единиц техники. К 13.00 мск спасатели сообщили, что открытое горение было ликвидировано.

9 августа мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМС). В результате погибла женщина, десятки людей пострадали, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение требований промышленной безопасности. Предположительно его допустил один из арендаторов - обанкротившееся в марте 2023 года ОАО "Пиро-Росс". Предприятие с 1994 года занималось производством и продажей профессиональных салютных установок и фейерверков, в том числе по заказам Минобороны РФ.