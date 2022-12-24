В результате пожара в частном доме престарелых в Кемерове погибли 22 человека. Ранее сообщалось о 20 погибших. Об этом сообщили в ночь на субботу, 24 декабря, в "Кузбасском центре медицины катастроф".
По его данным, пострадали шесть человек. Из них четверо с отравлениями продуктами горения легкой степени пройдут лечение амбулаторно, двое с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.
Здание почти полностью выгорело
Как передал корреспондент "Интерфакса" с места пожара, двухэтажное деревянное здание почти полностью выгорело. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность оборудования для обогрева. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Сообщение о происшествии поздно поступило в МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, передало агентство ТАСС. К тушению и разбору завалов привлекли более 80 человек, 28 единиц техники. В результате пожар удалось потушить. Полностью уничтожен второй этаж здания. На первом располагались магазины, в частности, — с кормами для животных, им нанесен серьезный ущерб.
"Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные задохнулись и сгорели", — рассказал один из постояльцев.
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура инициировала проверку. На место происшествия выехал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин. Губернатор Сергей Цивилев пообещал за неделю проверить все частные дома престарелых.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). В районе ЧП находятся председатель правительства Кузбасса Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.
Приют, по некоторым данным, был основан местной протестантской деноминацией и не был официально зарегистрирован. Он использовался как приют для бездомных стариков, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
В марте 2018 года в Кемерове произошел мощный пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Система пожаротушения была неисправна, эвакуационные выходы заблокированы. В результате, по официальным данным, 60 человек, в том числе — 37 детей, погибли, еще 147 человек получили травмы.
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