13 августа 2023 г. 08:00

В Калининградской области разбился истребитель Су-30

 
Радио Свобода
ФОТО: Sputnik / Scanpix
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Экипаж погиб. Об этом сообщило Минобороны России.

Причиной крушения самолёта, по предварительной информации ведомства, стала техническая неисправность.

Полёт был учебно-тренировочным. Экипаж, как утверждается, выполнял его без боекомплекта. Крушение произошло в безлюдной местности. Перед падением очевидцы слышали взрыв в воздухе, сообщил телеграм-канал 112.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель, активно использующийся в российском вторжении в Украину. За время вторжения только в зоне боевых действий россия потеряла 11 таких истребителей, следует из подсчётов мониторингового проекта Oryx. К началу 2023 российская армия обладала 118 такими самолётами, следует из открытых источников.

Самолёт среди прочего предназначен для уничтожения воздушных целей, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника и ведения воздушной разведки.

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Источник
Радио Свобода
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