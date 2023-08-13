В Калининградской области разбился истребитель Су-30

Причиной крушения самолёта, по предварительной информации ведомства, стала техническая неисправность.
Полёт был учебно-тренировочным. Экипаж, как утверждается, выполнял его без боекомплекта. Крушение произошло в безлюдной местности. Перед падением очевидцы слышали взрыв в воздухе, сообщил телеграм-канал 112.
Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель, активно использующийся в российском вторжении в Украину. За время вторжения только в зоне боевых действий россия потеряла 11 таких истребителей, следует из подсчётов мониторингового проекта Oryx. К началу 2023 российская армия обладала 118 такими самолётами, следует из открытых источников.
Самолёт среди прочего предназначен для уничтожения воздушных целей, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника и ведения воздушной разведки.