В кафе в Петербурге произошёл взрыв. По ряду сведений, погиб военкор

ТАСС со ссылкой на экстренные службы города передало, что в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной сработало взрывное устройство. Один человек погиб, шесть пострадали.
"Фонтанка" сообщает о 16 пострадавших, а погиб, по сведениям источников издания, военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ отмечает, что в кафе проходил творческий вечер Татарского. На это обратила внимание"Медуза". Официального подтверждения информации о гибели военкора нет.
Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил в Донбассе, рассказывал о войне России в Украине. Украинские СМИ называют Татарского кремлевским пропагандистом. Российские СМИ пишут, что на вечере присутствовали приблизительно 100 человек, взрыв произошел рядом со сценой.
В соцсетях отмечается, что в выходные в кафе, где произошёл взрыв, собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".
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