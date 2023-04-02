В кафе в Петербурге произошёл взрыв. По ряду сведений, погиб военкор

ТАСС со ссылкой на экстренные службы города передало, что в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной сработало взрывное устройство. Один человек погиб, шесть пострадали.

"Фонтанка" сообщает о 16 пострадавших, а погиб, по сведениям источников издания, военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ отмечает, что в кафе проходил творческий вечер Татарского. На это обратила внимание"Медуза". Официального подтверждения информации о гибели военкора нет.

Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил в Донбассе, рассказывал о войне России в Украине. Украинские СМИ называют Татарского кремлевским пропагандистом. Российские СМИ пишут, что на вечере присутствовали приблизительно 100 человек, взрыв произошел рядом со сценой.

В соцсетях отмечается, что в выходные в кафе, где произошёл взрыв, собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".