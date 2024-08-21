В кабмине РФ одобрили идею штрафовать россиян за границей

Внести такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложил Госсовет Татарстана, пишет издание. Помимо статей о „дискредитации“ ВС РФ и оскорблении главы государства, депутаты предложили штрафовать уехавших россиян по статьям о возбуждении ненависти, о призывах к нарушению территориальной целостности России и к введению санкций, а также по статьям, связанным с „экстремизмом“ и „злоупотреблением свободой слова“.

Кроме того, Госсовет Татарстана предложил продлить до двух лет срок, в течение которого можно привлекать к ответственности по этим статьям: сейчас он составляет от трех месяцев до года.