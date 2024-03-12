В Ивановской области потерпел крушение военный самолет ИЛ-76

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщило российское Минобороны во вторник, 12 марта. Согласно официальным данным, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По информации российского интернет-издания Baza, Ил-76 упал на территории кладбища в районе села Богородское.

Причиной катастрофы, как утверждает РИА "Новости", стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. Агентство пишет, что на аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС России.

24 января в Белгородской области разбился самолет Ил-76, на борту которого, по данным российской стороны, находились 65 украинских военнопленных, которых в тот день планировалось обменять, а также 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Минобороны РФ обвинило Киев в сбитии судна системой ПВО и назвало произошедшее "терактом". Власти Украины отвергли эти обвинения и заявили об отсутствии военнопленных на разбившемся под Белгородом самолете.