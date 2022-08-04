По данным газеты, среди арестованного имущества — недвижимость, вертолет, банковские счета, драгоценности, произведения искусства известных авторов и различные другие предметы роскоши.
Чирилло ранее жил в России. В феврале в интервью газете Giornale di Brescia он рассказал, что реализовал в РФ ряд важных проектов и привнес «лучшие образцы итальянского мастерства в дома многих влиятельных людей».
В 2014 году указом президента Владимира Путина Ланфранко Чирилло получил российское гражданство.
В марте прошли обыски на четырех виллах Чирилло в Италии. Итальянская прокуратура в феврале дала ордер на арест архитектора. Об этом сообщала газета Il Giornale di Brescia. По сведениям издания, у архитектора изъяли вертолет Eurocopter EC130 за 2 млн евро, а также 143 произведения искусства. Среди них картины всемирно известных художников Пикассо, Сезанна, Кандинского, Модильяни и Шагала. Каким образом полотна попали к архитектору, не уточняется. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров полагал, что картины были взяты из фондов Эрмитажа. По мнению расследователя, ими Путин расплатился с архитектором.
В январе 2021 года ФБК, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о дворце на побережье Черного моря под Геленджиком. Стоимость его строительства расследователи оценили в 100 млрд рублей. В ФБК утверждали, что дворец был построен для Путина, а спроектировал его Чирилло.
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