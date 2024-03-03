В Ингушетии полиция вступила в перестрелку с неизвестными

Согласно последним данным, погибли шесть человек, которые забаррикадировались в доме и вели огонь по бойцам спецназа. Личности погибших предварительно установлены. Утверждается, что они имели отношение к террористической группировке "Исламское государство", запрещённой в России и многих странах мира.

На видео с места событий были слышны звуки одиночных взрывов и автоматных очередей, после в жилой дом прилетает снаряд, на кадры попадает взрыв, сообщают Кавказ. Реалии.

Издание Baza утром в воскресенье сообщило, что в ходе перестрелки погиб случайный прохожий. Официального подтверждения этой информации нет.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.