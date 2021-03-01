Ни обстоятельства дела, по которому был арестован Пашов, ни официальные причины его задержания на момент публикации материала DW не были известны. В то же время сахалинские СМИ пишут, что задержание и арест Пашова могут быть связаны с делами его партнера, сахалинского бизнесмена Олега Кана, который проживает за границей, находится в международном розыске и обвиняется в организации убийства местного предпринимателя Валерия Пхиденко, совершенного в 2010 году.
Крабодобывающая компания "Монерон"
Дмитрий Пашов является владельцем крупной крабодобывающей компании "Монерон", которая до мая 2020 года находилась в перечнях системообразующих компаний на сайте Минсельхоза и Минэкономразвития, а позже исчезла из этих списков.
Включить компанию "Монерон" в список системообразующих предприятий предлагала член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
Ксения Собчак и крабовый бизнес
По данным СМИ, Ксения Собчак договорилась о приобретении 40 процентов акций компании "Монерон". Однако 30 марта 2020 года Южно-Сахалинский городской суд запретил налоговой инспекции регистрировать какие-либо сделки по отчуждению долей в этой компании в связи с уголовными делами против сооснователя компании Олега Кана.
В конце сентября 2020 года издание "Ведомости" сообщило, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса, после того как ей не удалось зарегистрировать право на долю в компании "Монерон".
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