В ГУР говорят об экстренном выезде Путина из Москвы, его самолет исчез с радаров

Российский диктатор Владимир Путин экстренно покинул Москву на фоне вооруженного конфликта ЧВК "Вагнер" и кадровых сил ВС РФ, пишет "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников в украинских спецслужбах. В то же время его спикер Дмитрий Песков такую информацию отрицает.

По данным ГУР, Путин летит на Валдай. "У нас уже есть данные, что Путин выезжает из Москвы. Его везут на Валдай", - рассказали журналистам.

Также в украинские спецслужбы поступает информация о панических настроениях в Москве и подготовке к минированию мостов в столице России.

Тогда как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" заявил, что российский президент якобы "работает в Кремле".

Отдельно указывается, что на рабочем месте якобы находится и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, который, по сообщениям СМИ, тоже якобы покинул российскую столицу вместе с семьей.