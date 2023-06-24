24 июня 2023 г. 19:29

В ГУР говорят об экстренном выезде Путина из Москвы, его самолет исчез с радаров

 
УНИАН
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: EPA - ELTA

Также в украинские спецслужбы поступает информация о панических настроениях в Москве и подготовке к минированию мостов в столице России.

Российский диктатор Владимир Путин экстренно покинул Москву на фоне вооруженного конфликта ЧВК "Вагнер" и кадровых сил ВС РФ, пишет "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленных собеседников в украинских спецслужбах. В то же время его спикер Дмитрий Песков такую информацию отрицает.

По данным ГУР, Путин летит на Валдай. "У нас уже есть данные, что Путин выезжает из Москвы. Его везут на Валдай", - рассказали журналистам.

Также в украинские спецслужбы поступает информация о панических настроениях в Москве и подготовке к минированию мостов в столице России.

Тогда как пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" заявил, что российский президент якобы "работает в Кремле".

Отдельно указывается, что на рабочем месте якобы находится и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, который, по сообщениям СМИ, тоже якобы покинул российскую столицу вместе с семьей.

Вместе с тем российское издание "Важные истории" обращает внимание на исчезновение с радаров самолета Путина Ил96-300ПУ, который в 14:16 по московскому времени вылетел в Санкт-Петербург. Это, в частности, подтверждает FlightRadar.

Пункт назначения борта не указан, в районе Твери он исчез из треккинговой системы. Журналисты объясняют, что в Тверской области размещена одна из резиденций Путина.

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УНИАН
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